استشهاد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهد شاب، اليوم الجمعة، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية قبالة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن الشاب ساهر وليد القرعان (19 عاما) استشهد بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار صوبه قبالة مخيم النصيرات.

وأعلنت مصادر طبية للوكالة الفلسطينية، يوم أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47،460، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111،580، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 42 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم شهيد متأثرا بإصابته، و42 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 9 إصابات إلى المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.