مقتل فلسطينيَّين وجندي إسرائيلي بالضفة الغربية

قُتل فلسطينيان في جنين، شمال الضفة الغربية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لتقارير فلسطينية، بينما أفاد الاحتلال بأن جندياً قُتل، وأُصيب آخر بجروح خطيرة خلال عملية في المدينة.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجندي الإسرائيلي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين، ولم يكن من الواضح حتى الآن ما إذا كانت التقارير تشير إلى الحادث نفسه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن السلطات الإسرائيلية أبلغت بمقتل الفلسطينيَّين في جنين، ولم تعلن هويتيهما حتى الآن.

وأفادت التقارير الفلسطينية بأن رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً قُتل أيضاً برصاص إسرائيلي في نابلس، شمال الأراضي الفلسطينية، وقد أُصيبت زوجته في الحادث، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ووفقاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، كان الفلسطيني مطلوباً؛ بسبب مزاعم بتورطه في هجمات.

وأفادت التقارير بأنه كان مسلحاً وحاول الفرار عندما حاولت الشرطة اعتقاله، مما دفع الضباط لإطلاق النار عليه وقتله.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عمليةً عسكريةً كبيرةً جديدةً في جنين منذ أكثر من أسبوع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن مؤخراً أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المدينة حتى بعد انتهاء العملية «لضمان عدم عودة الإرهاب».

وقد تصاعد الوضع المتوتر في الضفة الغربية بشكل كبير منذ أن قادت حركة «حماس» الهجمات على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ ما أدى إلى اندلاع النزاع في غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة في رام الله، قُتل 853 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ ذلك الحين في العمليات العسكرية الإسرائيلية، والمواجهات المسلحة، والهجمات المتطرفة.