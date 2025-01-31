وزير الخارجية: الدور المصري مستمر في دعم لبنان لتحقيق الاستقرار

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أن الدور المصري في دعم لبنان مستمر ولن يتوقف، مشددًا على التزام مصر الثابت بتوفير الدعم للأشقاء اللبنانيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني، حيث تحدث عن الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار في لبنان.

وأوضح عبد العاطي أن الدور المصري يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وذلك ضمن إطار سعي مصر المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن هناك اتصالات دورية بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، إلى جانب التنسيق المستمر مع فرنسا الصديقة والجانب الإسرائيلي لضمان تحقيق هذا الهدف.

وفي تأكيد على التزام مصر الثابت تجاه الأشقاء العرب، أوضح الوزير عبد العاطي أن مواقف مصر بشأن القضايا العربية لن تتغير، وأن دعم لبنان سيظل أولوية في السياسة المصرية.