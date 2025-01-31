«القومي للسكان»: انخفاض عدد المواليد للمرة الأولى منذ 15 عامًا نتيجة لجهود الدولة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إنه للمرة الأولى نشهد منذ 15 عامًا نشهد انخفاضا في عدد المواليد في مصر وهذا إنجاز غير مسبوق يستحق الاحتفال، مشيرًا إلى أن مصر استمرت لمدة عقود تعاني من معدلات المواليد المرتفعة ومنذ عام 2010 أرتفع معدل المواليد بنسبة كبيرة.

و أضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهود كبيرة من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 وضع القضية السكانية على قائمة الأولويات ويتحدث عنها في كل الاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية والحكومية كان يركز دائمًا على اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على عدد المواليد.

وتابع: «خلال العشر سنوات الماضية كان هناك تركيز كبير للغاية من قبل الحكومة المصرية للسيطرة على عدد المواليد نظرًا للزيادة السكانية الهائلة الموجودة».