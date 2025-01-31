شركة روسية تكشف عن جهاز محمول جديد للتنفس الاصطناعي

أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية فى بيان لها عن تطوير جهاز AIVL-D المحمول للتنفس الاصطناعي لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس، وفقا لما نشرته مجلة روستيخ.

وأشارت روستيخ إلى أن الجهاز الجديد يمكن استعماله لعلاج البالغين والأطفال وحتى الأطفال حديثي الولادة كما يمكن استعماله في سيارات الإسعاف ويمكن للجهاز تخزين البيانات التي تتعلق بالجلسات العلاجية للمريض وإرسالها إلى الحواسب أو هواتف الأطباء لتتم معاينتها ويخزن في ذواكره معلومات جلسات العلاج لمدة عام كامل حيث أن الجهاز يزن 5 كيلوجرامات ويحتوي على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لعدة ساعات.

وذكر أوليغ يفتوشينكو المدير التنفيذي لمؤسسة روستيخ، أن هذا الجهاز تم تطويره ليساعد المرضى الذين يحتاجون إلى فترات علاج طويلة في المنزل ولا يوجد له نظائر من بين أجهزة التنفس الاصطناعي التي تنتج في روسيا.

وحصل الجهاز على الموافقات اللازمة من الهيئة الروسية للإشراف على جودة المنتجات وسنباشر بعملية إنتاجه التسلسلي ليطرح قريبا.

من جانب اخر قال ليف بوريسوف، نائب رئيس شركة Shvabe :نحن قادرون على إنتاج 200 جهاز AIVL-D سنويا هذه الأجهزة ستغنينا عن أجهزة التنفس الاصطناعي المستوردة التي أصبحت مكلفة ويحتاج الحصول عليها لمدة طويلة أحيانا.