لضعف أدائها بالامتحانات.. تفاصيل مصرع طالبة قفزت من الطابق السابع بعقار بالهرم

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع طالبة قفزت من الطابق السابع بعقار بمنطقة الهرم، واستمعت إلى إفادات أهلية المجني عليها والذين أفادوا أن نجلتهم هي من قامت بإلقاء نفسها لمرورها بأذمة نفسية نتيجة حصولها على درجات ضعيفة في امتحان الترم الأول، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للفتاه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاه، تمهيدا للتصريح بالدفن، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

ألقت بنفسها من الطابق السابع

البداية بإخطار تلقته الاجهزة الامني بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة ، بسقوط طالبة من مكان مرتفع ووفاتها في الحال بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين انتحار "سلمى.م" وتبلغ من العمر 16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوي، قفزًا من الطابق السابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة حصولها على درجات ضعيفة في امتحان الترم الأول؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.