الزراعة: نسخة استثنائية من معرض زهور الربيع في دورته الـ92

يولي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمامًا كبيرًا بمعرض زهور الربيع في نسخته القادمة الـ92 حتى يصبح معرضًا دوليًا ويعود إلى سابق عهده ويكون الملتقى الكبير لجميع منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور والأشجار في مصر ويسهم في نهضة هذا القطاع الحيوي والذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق أكبر للتصدير وجلب العملة الأجنبية.

حيث إن معرض زهور الربيع من أقدم وأهم المعارض في مصر والشرق الأوسط، ويجمع بين عشاق الزهور والنباتات في احتفالية زراعية سنوية.

وفي هذا الصدد، صرح د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن معرض زهور الربيع في نسخته القادمة، سوف يكون استثنائيا نظرا لاهتمام الوزير علاء فاروق مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع من أقدم وأهم المعارض في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين عشاق الزهور والنباتات في احتفالية زراعية سنوية مليئة بالجمال والإبداع.

وكان المعرض يُقام في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، ويعد فرصة رائعة للاطلاع على أحدث أنواع النباتات والزهور، إلى جانب التعرف على الابتكارات الحديثة في مجال الزراعة وتنسيق الحدائق.

وأضاف أن معرض زهور الربيع أقيم لأول مرة عام 1934، ليكون نافذة لعرض أندر وأجمل النباتات والزهور في مصر، ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثًا سنويًا مميزًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد، وحتى من خارج مصر.

وأضاف "عزوز" ان تاريخ المعرض يمتد لأكثر من 91 عامًا، وكان الهدف منه الترويج للزهور والنباتات المحلية وتعريف الجمهور بأحدث التطورات في عالم البستنة، ومع مرور الزمن، تطور المعرض؛ ليشمل عروضًا من كبرى المشاتل والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن المعرض سوف يقام في المتحف الزراعي بالدقي، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تم اعداد المتحف لاستقبال هذا الحدث الكبير من حيث أعمال التطوير والتجميل والتشجير وإزالة جميع المخلفات الزراعية حتى يتم تجهيز مساحة شاسعة من المتحف لاستقبال أكبر عدد من العارضين بالإضافة إلى انضمام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ولأول مرة في تنظيم المعرض هذا العام وأيضا توجيه الدولة إلى سفارات الدول الأجنبية والعربية لحضور المعرض تمهيدا لمشاركتهم في نسخته الـ92 عام 2025.