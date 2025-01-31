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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بدفن جثة عامل سقط من أعلى مصنع تحت الإنشاء بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثاني بمصنع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة .

مصرع عامل سقط من أعلى مصنع 

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع عامل سقط من أعلى مصنع تحت الإنشاء بدائرة المدينة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء قيام عامل يدعى عبد العظيم، ع 55 سنة، تركيبه سقالات بالطابق الثانى لمصنع تحت الإنشاء مما أدى إلى وفاته فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

جثة عامل سقوط من علو مصنع ٦ اكتوبر