بسبب معاكسة شقيقته.. تفاصيل طعن عامل بـ"مطواة" في مشاجرة بالصف

تواصل جهات التحقيق في الجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة عامل بطعنة بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة مع شخصين بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته بمنطقة الصف، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا للاستماع لإفادته حول الحادث، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أقروا أن أحد الشابين أصاب العامل بطعنة في الصدر بعد مشادة كلامية نشبت بينهم.

طعنوه بعد أن وبخهم على معاكسة شقيقته

وكشفت التحقيقات أن العامل والذي يدعى "جمعة م" البالغ من العمر 40 سنة، كان يعاتب كلا من "أحمد م" البالغ من العمر 20 سنة و"عمر خ" 17 سنة، على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وعلى إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمين هاربين.

طعن عامل بالصف

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول عامل إلى المستشفى المركزي مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن مشاجرة نشبت بين العامل وشخصين بسبب معاكستهم لشقيقته بالطريق العام قام على إثرها أحد المتهمين بتسديد طعنة نافذة في صدر العامل وفرا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.