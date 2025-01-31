الكونجرس يحظر استخدام تطبيق "DeepSeek" الصيني في مكاتبه

تلقت مكاتب الكونجرس الأمريكي، إخطاراً بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" DeepSeek، الذي أحدث ضجة في السوق الأمربكية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

وجاء في إشعار أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب: "في هذا الوقت، يخضع (ديب سيك) للمراجعة من قبل مجلس النواب الأمريكي، لذلك فإن التطبيق غير مصرح به حالياً للاستخدام الرسمي في مجلس النواب".

وحذر الإشعار من أن "الجهات الفاعلة المهددة تستغل (ديب سيك) بالفعل لتقديم برامج ضارة وإصابة الأجهزة، وللتخفيف من هذه المخاطر، اتخذ مجلس النواب تدابير أمنية لتقييده على جميع الأجهزة الصادرة عن مجلس النواب".

وقال الإشعار، إنه "يُحظر على الموظفين تثبيت (ديب سيك) على أي هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية رسمية".