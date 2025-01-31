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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فحص بلاغ من شخص يتهم مدرسة دولية بالإهمال بسبب إصابة نجله بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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تفحص جهات التحقيق في الجيزة، بلاغا من والد تلميذ يتهم فيه المدرسة  بالإهمال بعد إصابة نجله في وجهه نتيجة ضرب الكرة عليه من قبل أحد زملائه، بمدينة 6 أكتوبر، واستمعت إلى إفادة مدير المدرسة ومسؤول النشاط عن ملابسات الحادث، الذين أقروا أنه بسبب لهو الأطفال ليس إلا، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، يتهم فيه المدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله في وجهه نتيجة ضرب الكرة عليه من قبل أحد زملائه.

وأفادت التحريات الأولية بأن المشاجرة نشبت أثناء لعب الأطفال داخل مدرسة دولية ، وأسفرت عن إصابة الطفل بجرح في الوجه وخلخلة بأسنانه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فحص بلاغ ٦ اكتوبر مدرسة دولية