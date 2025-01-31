ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أسعار الدولار
أسعار الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك الجمعة 31-1-2024 إجازة البنوك الأسبوعية وجاءت الأسعار كالتالي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,18 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار البنك التجاري الدولي