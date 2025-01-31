أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31 يناير 2025

الجمعة 31/يناير/2025 - 09:16 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31-1-2024، بعد ارتفاعه أمس مدفوعًا بارتفاع سعر الذهب العالمي.

1. عيار 24

- سعر البيع: 4457 جنيها.

- سعر الشراء: 4434 جنيها.

2. عيار 22

- سعر البيع: 4086 جنيها.

- سعر الشراء: 4065 جنيها.

3. عيار 21

- سعر البيع: 3900 جنيه.

- سعر الشراء: 3880 جنيها.

4. عيار 18:

- سعر البيع: 3343 جنيها.

- سعر الشراء: 3326 جنيها.

5. عيار 14:

- سعر البيع: 2600 جنيه.

- سعر الشراء: 2587 جنيها.

6. عيار 12

- سعر البيع: 2229 جنيها.

- سعر الشراء: 2217 جنيها.

7. الأونصة (بالجنيه المصري):

- سعر البيع: 138633 جنهاه.

- سعر الشراء: 137922 جنيها.

8. الجنيه الذهب:

- سعر البيع: 31200 جنيه.

- سعر الشراء: 31040 جنيها.

9. الأونصة (بالدولار الأمريكي)

- السعر: 2794.47 دولارا.