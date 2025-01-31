أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31-1-2024، بعد ارتفاعه أمس مدفوعًا بارتفاع سعر الذهب العالمي.
1. عيار 24
- سعر البيع: 4457 جنيها.
- سعر الشراء: 4434 جنيها.
2. عيار 22
- سعر البيع: 4086 جنيها.
- سعر الشراء: 4065 جنيها.
3. عيار 21
- سعر البيع: 3900 جنيه.
- سعر الشراء: 3880 جنيها.
4. عيار 18:
- سعر البيع: 3343 جنيها.
- سعر الشراء: 3326 جنيها.
5. عيار 14:
- سعر البيع: 2600 جنيه.
- سعر الشراء: 2587 جنيها.
6. عيار 12
- سعر البيع: 2229 جنيها.
- سعر الشراء: 2217 جنيها.
7. الأونصة (بالجنيه المصري):
- سعر البيع: 138633 جنهاه.
- سعر الشراء: 137922 جنيها.
8. الجنيه الذهب:
- سعر البيع: 31200 جنيه.
- سعر الشراء: 31040 جنيها.
9. الأونصة (بالدولار الأمريكي)
- السعر: 2794.47 دولارا.