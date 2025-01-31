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الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 31-1-2024، بعد ارتفاعه أمس مدفوعًا بارتفاع سعر الذهب العالمي.

1. عيار 24
  - سعر البيع: 4457 جنيها.
  - سعر الشراء: 4434 جنيها.

2. عيار 22
  - سعر البيع: 4086 جنيها.
  - سعر الشراء: 4065 جنيها.

3. عيار 21
  - سعر البيع: 3900 جنيه.
  - سعر الشراء: 3880 جنيها.

4. عيار 18:
  - سعر البيع: 3343 جنيها.
  - سعر الشراء: 3326 جنيها.

5. عيار 14:
  - سعر البيع: 2600 جنيه.
  - سعر الشراء: 2587 جنيها.

6. عيار 12
  - سعر البيع: 2229 جنيها.
  - سعر الشراء: 2217 جنيها.

7. الأونصة (بالجنيه المصري):
  - سعر البيع: 138633 جنهاه.
  - سعر الشراء: 137922 جنيها.

8. الجنيه الذهب:
  - سعر البيع: 31200 جنيه.
  - سعر الشراء: 31040 جنيها.

9. الأونصة (بالدولار الأمريكي)
  - السعر: 2794.47 دولارا.

 

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