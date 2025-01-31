ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي البحيرة يرفضون التهجير والترحيل للأشقاء في قطاع غزة.. صور

أهالي البحيرة يرفضون
أهالي البحيرة يرفضون تهجير وترحيل الأشقاء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة في تظاهرات ليلية بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور؛ لدعم قرارات الدولة المصرية بالرفض القاطع لأي محاولات تهجير أو ترحيل الأشقاء في قطاع غزة.

وتجمع الأهالي في ميدان جلال قريطم بعاصمة المحافظة، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وذلك قبل سفرهم لمعبر رفح في سيناء.

خلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تندد بأي محاولات لنزع الأشقاء في غزة من بيوتهم وتفكيك هويتهم، معبرين عن تمسكهم بحقوق الأشقاء في غزة وعدم تهجهيرهم من أجل القضية الفلسطينية.

أكد المشاركون في التظاهرة إلى أن قضية الأشقاء في غزة لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمثل قضية إنسانية تتطلب تضامنًا دوليًا وعربيًا لمنع أي انتهاكات تمس استقرار وأمان السكان، قائلين: "نحن هنا اليوم لنؤكد بصوت واحد رفضنا لأي تهجير قسري لإخوتنا في غزة، يجب على العالم أن يستمع لصرختنا ولوقف هذه الانتهاكات الإنسانية".

وكما أكد المشاركون على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في غزة ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافضة لتهجير الأشقاء في قطاع غزة.


 

البحيرة الأشقاء في غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تهجير قسري قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة البحيرة مدينة دمنهور