أهالي البحيرة يرفضون التهجير والترحيل للأشقاء في قطاع غزة.. صور

شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة في تظاهرات ليلية بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور؛ لدعم قرارات الدولة المصرية بالرفض القاطع لأي محاولات تهجير أو ترحيل الأشقاء في قطاع غزة.

وتجمع الأهالي في ميدان جلال قريطم بعاصمة المحافظة، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وذلك قبل سفرهم لمعبر رفح في سيناء.

خلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تندد بأي محاولات لنزع الأشقاء في غزة من بيوتهم وتفكيك هويتهم، معبرين عن تمسكهم بحقوق الأشقاء في غزة وعدم تهجهيرهم من أجل القضية الفلسطينية.

أكد المشاركون في التظاهرة إلى أن قضية الأشقاء في غزة لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمثل قضية إنسانية تتطلب تضامنًا دوليًا وعربيًا لمنع أي انتهاكات تمس استقرار وأمان السكان، قائلين: "نحن هنا اليوم لنؤكد بصوت واحد رفضنا لأي تهجير قسري لإخوتنا في غزة، يجب على العالم أن يستمع لصرختنا ولوقف هذه الانتهاكات الإنسانية".

وكما أكد المشاركون على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في غزة ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافضة لتهجير الأشقاء في قطاع غزة.



