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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المباني في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المباني في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال إعلام فلسطيني، أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل حارقة على المنزل المحاصر في بلدة اليامون غرب جنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة الاحتلال لمنزل في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم وعلى المدينة، وما رافقه من تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتهجير الفلسطينيين.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

قوات الاحتلال نسف المباني السكنية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية