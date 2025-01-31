إعلام روسي: إصابة شخص في هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بإصابة شخص جراء هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم ومقاطعة بيلجورود بغرب روسيا.

وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، إنه "خلال الفترة بين الساعة 17:45 و18:55 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية، 3 منها فوق أراضي جمهورية القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

وفيما يتعلق بمحاولات وقف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستحقق ما هو في مصلحتها خلال المفاوضات المحتملة مع كييف، مؤكدا أن التوقيع النهائي على اتفاق بين موسكو وكييف "أمر جاد للغاية"؛ لأنه سيضمن أمن روسيا وأوكرانيا لسنوات طويلة مقبلة.

وأضاف بوتين، في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن الغرب أقنع كييف بمواصلة الحرب.