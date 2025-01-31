لجنة المرأة بسنورس بالفيوم تستعد لتكريم الأمهات المثاليات في عيد الأم.. صور

عقدت لجنة المرأة بحزب الوفد بمركز سنورس، مساء الخميس، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة ميرفت عبد التواب أحمد المتخصصة في اللغة الألمانية بجامعة الفيوم.

حضر الاجتماع عبدالله حمد رئيس لجنة الحزب فى مركز سنورس، وناقش الاجتماع العمل بشكل تنظيمي على تشجيع السيدات والفتيات علي الانضمام للحزب من خلال التعريف بقيمة الوفد ومكانته التاريخية والدور الذي قامت به المرأة طوال مسيرة الحزب الممتدة.

كما ناقش الاجتماع ضرورة العمل على توعية السيدات بالأوضاع الحالية والمخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وتمت مناقشة التجهيز لاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في مركز سنورس بمناسبة عيد الأم في شهر مارس القادم علي أن يتم الإختيار وفق معايير وشروط يتم الاتفاق عليها.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة السيدات والفتيات جيهان عبد التواب وحنان السيد أحمد وميرام أشرف وجهاد عبدالسلام ورضا السيد مصطفى وشهد نجم الدين السيد ونعمة محمد صابر وهناء السيد وسيدة سيد عبد العزيز.

وقبل بداية الاجتماع أكد عبدالله حمد رئيس حزب الوفد بسنورس علي الأهمية القصوي التي يوليها الحزب لأعمال لجنة المرأة ودورها وأنشطتها وأن الحزب سوف يدعم هذه الأنشطة قدر الإمكان وتمني لأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في بداية أعمالها برئاسة الدكتورة ميرفت عبد التواب.

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