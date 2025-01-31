ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة المرأة بسنورس بالفيوم تستعد لتكريم الأمهات المثاليات في عيد الأم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت لجنة المرأة بحزب الوفد بمركز سنورس، مساء الخميس، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة ميرفت عبد التواب أحمد المتخصصة في اللغة الألمانية بجامعة الفيوم.

حضر الاجتماع عبدالله حمد رئيس لجنة الحزب فى مركز سنورس، وناقش الاجتماع العمل بشكل تنظيمي على تشجيع السيدات والفتيات علي الانضمام للحزب من خلال التعريف بقيمة الوفد ومكانته التاريخية والدور الذي قامت به المرأة طوال مسيرة الحزب الممتدة.

كما ناقش الاجتماع ضرورة العمل على توعية السيدات بالأوضاع الحالية والمخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وتمت مناقشة التجهيز لاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في مركز سنورس بمناسبة عيد الأم في شهر مارس القادم علي أن يتم الإختيار وفق معايير وشروط يتم الاتفاق عليها.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة السيدات والفتيات جيهان عبد التواب وحنان السيد أحمد وميرام أشرف وجهاد عبدالسلام ورضا السيد مصطفى وشهد نجم الدين السيد ونعمة محمد صابر وهناء السيد وسيدة سيد عبد العزيز.

وقبل بداية الاجتماع أكد عبدالله حمد رئيس حزب الوفد بسنورس علي الأهمية القصوي التي يوليها الحزب لأعمال لجنة المرأة ودورها وأنشطتها وأن الحزب سوف يدعم هذه الأنشطة قدر الإمكان وتمني لأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في بداية أعمالها برئاسة الدكتورة ميرفت عبد التواب.

inbound7693717838166304481
inbound7693717838166304481
inbound7643017616321713887
inbound7643017616321713887
inbound107781784529465199
inbound107781784529465199
لجنة المرأة فى سنورس وفد الفيوم أخبار الفيوم محافظة الفيوم تكريم الأمهات المثاليات فى عيد الأم عيد الام