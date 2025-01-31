الجيش الأمريكي: مقتل قيادي في جماعة تابعة للقاعدة شمال غرب سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواته تمكنت من قتل عنصرًا بارزًا في جماعة حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

وأوضح، أن الجيش الأمريكي نفذ غارة دقيقة شمال غربي سوريا استهدفت أحد عناصر منظمة حراس الدين التابعة للقاعدة.

وفي وقت سابق، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أن القوات الأمريكية ملتزمة بمنع عودة داعش، وملاحقة مقاتلي داعش في كل مكان.

ويوم الجمعة 17 يناير الجاري، التقي الجنرال كوريلا بعدد من قادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأضافت القيادة في بيان على منصة "إكس" أن الزيارة تستهدف الحصول على تقييم حول التطورات في سوريا والحملة ضد تنظيم "داعش" هناك.