أكسيوس: الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام "DeepSeek"

قال موقع أكسيوس، أن مكاتب الكونجرس تلقت تحذيرات بعدم استخدام روبوت المحادثة الصيني "DeepSeek"، وهو التطبيق الذي آثار ضجة كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي.

وذكر الموقع أن الكونجرس الأمريكي يواجه صعوبة في التعامل مع التحديات الأمنية والإدارية التي يفرضها التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب في إشعار إلى مكاتب الكونجرس حصل عليه موقع أكسيوس، إنه في الوقت الحالي يخضع "DeepSeek" للمراجعة من قبل مكتب المحاسبة العامة وهو غير مرخص حاليًا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب.

وأضاف، أن هناك حديث حول تحذيرات في مجال التهديد تستغل بالفعل "DeepSeek" لتقديم برامج ضارة وإصابة الأجهزة.

وذكر الموقع أن مجلس النواب الأمريكي اتخذ تدابير أمنية لتخفيف مخاطر "DeepSeek" على جميع الأجهزة التي يوفرها المجلس.

ويُحظر على الموظفين تثبيت DeepSeek على أي هواتف أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية رسمية، بحسب الإشعار.

وحسبما أكد "أكسيوس" أن هذه ليست المرة الأولى التي يقيد استخدام الموظفين لمنتج الذكاء الاصطناعي.