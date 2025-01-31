هيئة سلامة النقل الأمريكية: العثور على الصندوق الأسود لطائرة واشنطن المنكوبة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هيئة سلامة النقل الأمريكية أعلنت العثور على الصندوق الأسود لطائرة واشنطن المنكوبة.

يذكر أن، اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، على متنها 64 شخصًا في وقت متأخر من أمس الأربعاء بمروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي تحمل 3 جنود.

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن حادث التصادم المميت في الجو بالقرب من مطار ريجان الوطني خارج العاصمة الأمريكية واشنطن، أول أمس الأربعاء، أخطر حادث تحطم طائرة في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما.

وأشار الموقع إلى أن حوادث تحطم الطائرات التجارية المميتة في الولايات المتحدة أصبحت نادرة خلال القرن الحادي والعشرين، مع تعزيز اللوائح والقوانين، وتقدم التكنولوجيا، وتحسين تدابير السلامة والضوابط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد ناجين من الكارثة الجوية التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن ليل الأربعاء من اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب كان على متنها 64 شخصًا.

وأضاف ترامب: "أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمّتنا، لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث للأسف".