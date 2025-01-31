إعلام لبناني: الاحتلال يطلق رشقات من الرصاص في القطاع الشرقي لجنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق رشقات من الرصاص في القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

ومنذ بدء اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، وترتفع كل يوم خروقات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، فقصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة النبطية وألقى قنابل قريبة من الحدود.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة خمسة مواطنين جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة على الأهالي في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بإصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والأراضي والأشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الإمام علي الهادي غربي البلدة.