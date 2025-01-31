فلسطين.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال محاصرة منزل جنوب طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة الاحتلال لمنزل في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم وعلى المدينة، وما رافقه من تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتهجير الفلسطينيين.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك إصابة لشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال دورا ومخيم الفوار جنوب محافظة الخليل.