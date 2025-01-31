وزير الدفاع الأمريكي وأمين عام الناتو يؤكدان ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن وزيرها بيت هيجسيت وأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي أكدا أهمية زيادة واشنطن أعضاء الحلف مساهماتهم في ميزانيته الدفاعية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه هيجسيت مع روتي.

وفي بيان صحفي صادر عن "البنتاجون"، جاء فيه أن الطرفين اتفقا على العمل معا بشكل وثيق والالتقاء شخصيا قريبًا.

وشدد بيت هيجسيت على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب بمتابعة تحقيق هذه الأهداف في مواجهة تهديدات اليوم.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي ترامب أعضاء الحلف الأطلسي على زيادة مساهماتهم في ميزانية دفاع الحلف من 2 بالمئة المتفق عليها في عام 2023 إلى 5 بالمئة.