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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يتأهل مباشرة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني بثنائية دون رد.

حل مانشستر يونايتد، مساء الخميس، ضيفًا على نظيره ستيوا بوخارست بملعب أرينا ناسيونالا، في مباراة جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست

لم تنجح محاولات مانشستر يونايتد في هز شباك الفريق الروماني في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استمر اليونايتد في الضغط على مرمى ستيوا بوخارست، حتى استطاع لاعبوه تسجيل هدفين.

افتتح البرتغالي ديوجو دالوت التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يحرز كوبي ماينو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

بهذا الفوز، تمكن مانشستر يونايتد في التأهل مباشرة لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حجز مقعده ضمن الأندية الثمانية الأولى.

بتلك النتيجة، جاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 18 نقطة، بينما يخوض ستيوا بوخارست ملحق الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الحادي عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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