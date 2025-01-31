فلسطين.. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابة لشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال دورا ومخيم الفوار جنوب محافظة الخليل.

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بمزيد من التعزيزات العسكرية من آليات وجرافات إلى مخيم طولكرم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم وعلى المدينة، وما رافقه من تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتهجير الفلسطينيين.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.