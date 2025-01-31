بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يودع الدوري الأوروبي بلا أي انتصار

تعادل فريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، مع ضيفه بودو جليمت النرويجي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب أليانز ريفيرا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس ضد بودو جليمت، ولعب اللقاء كاملًا، ليشارك في مباراته الرابعة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

نيس يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الأوروبي في تواجد محمد عبد المنعم

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، قبل أن يتقدم فريدريك بيوركان بهدف لصالح الضيوف في الدقيقة 54.

وأدرك بدر الدين بوعناني التعادل لرفاق محمد عبد المنعم في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي في آخر مباراة لفريق نيس في الدوري الأوروبي، حيث ودع منافسات البطولة.

على الجانب الآخر، تأهل بودو جليمت إلى ملحق الأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأووربي، حيث تواجد في أول مراكز البلاي أوف.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، حل نيس في المركز الـ35 قبل الأخير في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، بينما تواجد بودو جليمت في المرتبة التاسعة وفي رصيده 14 نقطة.