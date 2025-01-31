ترامب: لا ناجين من الكارثة الجوية التي شهدتها العاصمة واشنطن ليل الأربعاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد ناجين من الكارثة الجوية التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن ليل الأربعاء من اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب كان على متنها 64 شخصًا.

وأضاف ترامب: "أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمّتنا، لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث للأسف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة، كان موقعها "سيئا بما يفوق التصور".

وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين. وأضاف المسؤولون أنه تم انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك.