توتنهام يتأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي باكتساح إلفسبورج

اكتسح فريق توتنهام الإنجليزي نظيره إلفسبورج السويدي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم محاولات توتنهام العديدة لهز شباك إلفسبورج.

توتنهام يتأهل مباشرة لدور الستة عشر في الدوري الأوروبي

وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في تسجيل 3 اهداف، وذلك عن طريق دين سكارليت في الدقيقة 70.

وأضاف دامولا أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ميكي مور الثلاثية في الدقيقة 90+4.

بهذا الفوز، تأهل توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بينما ودع إلفسبورج اليوروباليج بعد خروجه من قائمة أول 24 فريقًا.

بتلك النتيجة، حل توتنهام في المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأووربي برصيد 17 نقطة، بينما جاء إلفسبورج في المركز الـ26 وفي رصيده 10 نقاط.