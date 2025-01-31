مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بطريق خط 12 بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع عربة كارو على طريق طريق خط 12 "بنها – القناطر الخيرية"، اتجاه بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو على طريق خط 12 بنها – القناطر الخيرية، ويوجد مصابين وحالة وفاة بدائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وأصيب اثنان اخرين جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.