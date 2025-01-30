ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حصاد نشاط أعضاء التنسيقية في اليوم السابع لمعرض الكتاب

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

استقبل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح عصير الكتب بصالة ٢، في اليوم السابع للمعرض، الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقدم أعضاء التنسيقية تعريفا بمطبوعات التنسيقية وكيف تشجع التنسيقية مبدعيها على الاستمرار في الإبداع الثقافي، وأوضحوا أن أعضاء التنسيقية يشاركون بعدد 16 إصدار جديد في الدورة ال56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دور نشر مختلفة وفي مختلف التخصصات.

كما زار مقر التنسيقية بمعرض الكتاب عدد من الكتاب أصحاب الإصدارات بالمعرض، وعلى مدار اليوم استمر شباب التنسيقية في مساعدة رواد المعرض.

ويشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

أعضاء التنسيقية معرض الكتاب مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولي للكتاب