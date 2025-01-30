حصاد نشاط أعضاء التنسيقية في اليوم السابع لمعرض الكتاب

استقبل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح عصير الكتب بصالة ٢، في اليوم السابع للمعرض، الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقدم أعضاء التنسيقية تعريفا بمطبوعات التنسيقية وكيف تشجع التنسيقية مبدعيها على الاستمرار في الإبداع الثقافي، وأوضحوا أن أعضاء التنسيقية يشاركون بعدد 16 إصدار جديد في الدورة ال56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دور نشر مختلفة وفي مختلف التخصصات.

كما زار مقر التنسيقية بمعرض الكتاب عدد من الكتاب أصحاب الإصدارات بالمعرض، وعلى مدار اليوم استمر شباب التنسيقية في مساعدة رواد المعرض.

ويشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.