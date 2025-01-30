العراق: نجحنا في إيواء 18 دفعة للعائدين من مخيم الهول السوري

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نجاح الحكومة العراقية بالتعاون مع شركاء ومنظمات دولية في إيواء 18 دفعة من العائدين من مخيم الهول بمدينة الحسكة السورية، وذلك دون تسجيل أي خروقات أمنية في مناطق عودتهم.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أعلنت وزارة الهجرة العراقية أن العراق أول دولة تتمكن، من خلال لجنة أمنية مختصة، من تدقيق ملفات العائدين وإيواء 18 دفعة منهم في مركز الأمل للتأهيل المجتمعي في (الجدعة) وتم تنفيذ إجراءات التأهيل بالتعاون مع 11 منظمة دولية، وبدعم من مستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة، فضلاً عن مختصين وعلماء نفس، مما ساعد في إعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم من دون تسجيل أي خروقات أمنية فيها.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات إعلامية أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا جريئا عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.

وقال: إن الحكومة نقلت2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة "الأمل" وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية. وأنه جرى إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي.

وأضاف "الأعرجي" أن الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم. وأن بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تستوعب خطورة وجودهم داخل المخيم.

وحذر من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا "بشكل مفاجئ" لأنه ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.

وأشار "الأعرجي" الى أنه منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

وشدد على أن مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطرًا حقيقيًا على العالم أجمع، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت.

وحثَّ "الأعرجي" المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.