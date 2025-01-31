فى جولة تفقدية.. وكيل صحة الدقهلية يستقبل مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمبادرات الرئاسية

استقبل الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمبادرات الرئاسية والدكتورة صافيناز إسماعيل القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لمتابعة المديريات والوفد المرافق لهما، وذلك فى جولة تفقدية لبعض مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة للوقوف على أعمال تنفيذ المبادرات وتحسين المؤشرات الخاصة بها.



استهلت الجولة بالمرور على مستشفى أجا المركزي لمتابعه الحالات المحولة للمستشفى من خلال مبادرتى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.



كما قام مساعد الوزير والوفد المرافق له بتفقد مختلف أقسام مستشفى أجا من بينها الاستقبال والطوارئ ثم الاقسام الداخلية والعناية المركزة وعناية القلب وكذا العيادات الخارجية، والاطمئنان على حسن سير العمل، وتوافر المستلزمات والأدوية.



وتابع حساني الزيارة بتفقد مركز رعاية طفل أجا ومركز طب الأسرة بمنية سندوب ووحدة الدنابيق التابعين لإدارة المنصورة علاوة على مركز طب أسرة محلة دمنة حيث اطلع على أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية والعقبات التى تواجه الفرق.



فيما استكملت الجولة بمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المحولين ضمن مختلف المبادرات الرئاسية بمستشفى المنصورة الدولي والاطمئنان والتأكد من جودتها ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.



وفى ختام الزيارة عقد مساعد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية والفنية ومنسقي المبادرات بالإدارات الصحية أشاد خلاله بجودة الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية موجهًا بالعمل على زيادة أعداد المنتفعين، ومؤكدًاعلى ضرورة وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنيين والاستمرار فى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.