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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولة أوكرانية: مستعدون للتعاون مع المشغلين الأوروبيين بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

نائبة رئيس الوزراء
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا
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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولجا ستيفانيشينا إن أوكرانيا على استعداد للنظر في إمكانية التعاون مع المشغلين الأوروبيين لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ستيفانيشينا، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية هي التي يجب أن تقرر ما إذا كان الجانب الأوروبي يحتاج إلى مثل هذا النقل وما إذا كان جاهزا لتقديمه، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وتسعى أوكرانيا في هذا السياق إلى ضمان استمرار دورها كممر رئيسي لنقل الغاز إلى أوروبا، ولكنها تشترط أن يكون ذلك وفقا لاحتياجات الاتحاد الأوروبي وقراره بشأن التعاون مع المشغلين الأوروبيين في هذا المجال.

 

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية