مرتفعا 1.1%.. قمة تاريخية جديدة للذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بسبب تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأمريكي بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة يوم غد للحصول على أدلة على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2798 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2789 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب العالمي يأتي نتيجة لعدم اليقين والقلق الشديد في الأسواق المالية العالمية من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن التجارة والسياسة الخارجية.

وفي الوقت نفسه أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء بما يتماشى مع التوقعات، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى، وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي من المحتمل أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة بشكل بطيء.

من جهة أخرى شهدت أسواق الذهب العالمية انتقال لمخزونات الذهب للبنوك والصناديق العالمية من بورصة لندن إلى بورصة نيويورك بسبب مخاوف الأسواق من أية تطورات مالية أو تجارية قد تنشأ من قرارات وسياسيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي نتج عنه اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في لندن ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 خلال تداولات اليوم بنسبة 1% تقريباً ليسجل أعلى مستوى عند 3902 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3865 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3892 جنيه للجرام.

استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي لاختراق قمته السعرية الأخيرة عند 3880 جنيه للجرام وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد، يأتي هذا على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.