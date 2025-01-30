اقرأ غدًا في «البوابة».. صفقة التبادل مستمرة.. الإفراج عن 110 معتقلين فلسطينيين مقابل 3 أسرى إسرائيليين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 31 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يعزي ترامب والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تصادم طائرتين

صفقة التبادل مستمرة.. الإفراج عن 110 معتقلين فلسطينيين مقابل 3 أسرى إسرائيليين

حماس: عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراض بالضفة

استشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

مقتل سلوان موميكا حارق المصحف بالرصاص في السويد

إجراءات مفاجئة في سوريا.. حل الجيش والبرلمان والشرع رئيسًا انتقاليًا

إيران: مستعدون للتفاوض بشأن البرنامج النووي شرط جدية الدول الغربية

ترامب يسعى لاستخدام سجن جوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر.. وكوبا: عمل وحشي