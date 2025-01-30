الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب بخصوص حادث الطائرتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم /الخميس/، أنه لا يوجد خطط لإجراء اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب حادث تحطم طائرة ركاب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال بيسكوف، عندما سئل إذا كان الرئيس بوتين سيقدم التعازي إلى ترامب في ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة في واشنطن، إنه "لا خطط لإجراء مناقشات قمة بين الجانبين"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

جدير بالذكر، وقع الحادث عندما اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز مع مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي في الجو بالقرب من مطار ريجان.

وكانت الطائرة، القادمة من كانساس، تحمل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كان على متن المروحية العسكرية ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل.

وسقطت الطائرة في نهر بوتوماك، حيث لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية، وحتى الآن تم انتشال 19 جثة من النهر، فيما لا يزال عدد الناجين غير مؤكد.