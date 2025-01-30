نقابة الصحفيين تحتفي برواد المهنة في حفل عيد ميلاد جماعي

نظّمت لجنة المعاشات "الرواد" بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، مساء اليوم، احتفالية عيد ميلاد جماعي لتكريم رواد المهنة من مواليد شهري ديسمبر ويناير، إلى جانب الزملاء الذين لم يتمكنوا من حضور الاحتفالات السابقة.

أُقيم الحفل على مسرح النقابة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، تلاها تكريم الصحفيين الذين تجاوزوا سن الستين، سواء من المدرجين في جداول المعاشات أو المشتغلين.

وفي كلمته، أكد أيمن عبدالمجيد أن هذه الفاعلية تعكس قيم الوفاء وتقدير العطاء، حيث يلتقي فيها جيل الرواد مع الأجيال الشابة وجيل الوسط، مما يضفي دفئًا وسعادة على الجميع. كما أوضح أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية العمل النقابي الهادفة إلى تكريم القامات الصحفية التي أفنت أعمارها وجهودها في خدمة المهنة.

شهدت الفاعلية أيضًا تنظيم "صالون تواصل الأجيال"، الذي يجمع رواد المهنة في مختلف تخصصات الصحافة مع الشباب، في لقاءات تناقش قضايا مهنية، وتنقل خبرات الرواد إلى الأجيال المتعاقبة، إلى جانب أنشطة ترفيهية وزيارات ثقافية.

يُذكر أن الاحتفالية تأتي استكمالًا لسلسلة من الفاعليات التي أطلقتها اللجنة في الشهور الماضية، بهدف تعزيز الروابط بين أجيال الصحفيين، والاحتفاء بتاريخهم المهني المتميز.