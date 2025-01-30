وفد من جامعة دمياط يزور جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب

في إطار جولته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، اليوم الخميس زار وفدٌ من جامعة دماط برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، جناح "هيئة الرقابة الإدارية" بالمعرض ، والذي يُسلط الضوء على جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع.

استمع الوفد، الذي ضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددًا من الطلاب، خلال تفقده جناح الهيئة إلى جلسات توعوية حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ، ودور الهيئة في تعزيز الشفافية، فضلًا عن التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف ، كما اطّلعوا على أقسام الجناح التي توضح آليات عمل الهيئة، والتقنيات الحديثة المُستخدمة في كشف المخالفات، ودور المواطن في دعم جهود مكافحة الفساد.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة، قائلًا: "زيارتنا لجناح الهيئة تأتي في إطار تعزيز وعي طلابنا بأهمية النزاهة والشفافية، وربط الجانب الأكاديمي بمسؤوليات المجتمع" ، كما ثمن دور هيئة الرقابة الإدارية في دعم المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم الفني لها، والمساهمة في وقايتها من المخالفات، إذ أن الجهات الرقابية ليست رقابةً فحسب، بل شريكًا استراتيجيًا في بناء منظومة عمل سليمة".

من جهتها، قدّمت الهيئة شرحًا مفصّلًا عن الحملات التوعوية التي تنفذها، ومنها مبادرات تستهدف الشباب بشكل خاص، مؤكدةً أن المعرض فرصةٌ لتعريف الجمهور بإنجازات الدولة في هذا الملف الحيوي.

يُذكر أن الزيارة تأتي ضمن فعاليات جامعة دمياط لتعريف طلابها بالجهات الوطنية الفاعلة، وإثراء معرفتهم بالقضايا المجتمعية، إلى جانب تشجيعهم على التفاعل مع الفعاليات الثقافية والعلمية الكبرى.