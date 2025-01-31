بعد ليلة تاريخية.. العالم يترقب قرعة مرحلة ملحق دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة الملحق المؤدي إلى الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير 2025، وتحديدًا في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية.

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فى النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا فى مرحلة دورى واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

ويتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 فى النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التى تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاى أوف (الملحق) لتحديد ثمانى متأهلين آخرين لاستكمال أندية دور الستة عشر.

وانتهت منافسات الجولات الثمانية فى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل ٨ فرق بشكل مباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على رأسها ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بجانب برشلونة الإسبانى وأرسنال الإنجليزى وإنتر ميلان الإيطالى كأبرز المتأهلين مباشرة إلى الدور المقبل.

كما أسفرت مرحلة الدوري عن تأهل 16 فريقًا إلى منافسات ملحق الأدوار الإقصائية، يأتى أبرزهم: مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب والأكثر تتويجًا بكأس ذات الأذنين بـ15 لقبًا.

وجاء ذلك بعد ليلة تاريخية عاشها عاشق الساحرة المستديرة فى كل مكان بالعالم، بعدما أقيمت 18 مباراة فى توقيت واحد لأول مرة فى تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك فى العاشرة مساء يوم الأربعاء الماضي، ليسدل الستار عن مرحلة الدوري، التى استحدثها «يويفا» فى أحد البطولات الأكثر امتاعًا حول العالم.

ولم تشهد مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدورى فى التشامبيونزليج مفاجآت سوى خسارة ميلان الإيطالى من دينامو زغرب الكرواتي، وهزيمة ليفربول فى غياب محمد صلاح من آيندهوفن الهولندي، وكذا يوفنتوس الإيطالى من بنفيكا البرتغالي.

وأسفر ختام منافسات مرحلة الدوري عن تحديد المراكز الثمانية الأولى، والتى يتواجد بها الأندية الأكثر حصدًا للنقاط، حيث يتصدر ليفربول الترتيب، ثم برشلونة فى الوصافة، وأرسنال ثالثًا، وإنتر ميلان فى المرتبة الرابعة، وأتلتيكو مدريد خامسًا، ويليه باير ليفركوزن الألماني، ثم ليل الفرنسي، وأخيرًا أستون فيلا فى المركز الثامن، كل هذه الفرق تأهلت مباشرة إلى ثمن نهائى البطولة.

كما كشفت الجولة الثامنة عن خوض 16 ناديًا منافسات الملحق، فى انتظار القرعة ليتحدد منهم 8 أندية تواجه المتأهلين بشكل مباشر من مرحلة الدورى فى دور الستة عشر.

والأندية بالترتيب هى: أتالانتا، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بايرن ميونخ، ميلان، آيندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، سبورتنج لشبونة، وكلوب بروج.

فيما ودع 12 فريقًا منافسات البطولة نهائيًا، حتى لم تتأهل إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي مثل النظام القديم المتبع فى السنوات الماضية، وجاء لايبزيج الألمانى على رأس المودعين، وذلك مع دينامو زغرب الكرواتي، شتوتجارت الألماني، شاختار الأوكراني، بولونيا الإيطالي، النجم الأحمر الصربي، شتورم جراتس النمساوي، سبارتا براج التشيكي، جيرونا الإسباني، سالزبورج النمساوي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ويونج بويز السويسري.

قرعة الملحق

وتحدد قرعة الملحق الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 فى مواجهة إقصائية من مباراتى ذهاب وإياب، على سبيل المثال: المصنف 9 أو 10 يواجه المصنف 23 أو 24، وتقام مباراة الإياب مباراة الإياب على ملعب الفريق صاحب التصنيف الأعلى، كما يمكن لأى فريق مواجهة فريق آخر من نفس الاتحاد الوطنى أو فريق واجهه فى مرحلة الدوري.

تقام مباريات ذهاب الملحق يومى 11 و12 فبراير المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يومى 18 و19 من الشهر ذاته، أما بعد نهاية منافسات الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية، فتُجرى قرعة واحدة تشمل دور الـ16 فى 21 فبراير 2025، وكذا ربع النهائي، ونصف النهائي، لتحديد مسارات ومواجهات خروج المغلوب.

مواجهات نارية منتظرة

وخلال قرعة ملحق الأدوار الإقصائية، قد يواجه مرموش رفقة السيتي صاحب المركز الـ22، ريال مدريد أو بايرن ميونخ صاحبى المركزين الـ11 والـ12 فى أحد أقوى مواجهات الملحق.

أما صلاح وليفربول، فينتظران خصمًا فرنسيًا أو برتغاليًا فى دور الـ16، إذ ينتظران الفائز من مواجهة موناكو الفرنسى أمام (بنفيكا أو باريس سان جيرمان)، أو من مواجهة بريست أمام (بنفيكا أو باريس سان جيرمان).

الترتيب النهائي لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا

المتأهلون لدور الـ16 مباشرة

1 - ليفربول 21 نقطة

2 - برشلونة 19 نقطة

3 - أرسنال 19 نقطة

4 - إنتر ميلان 19 نقطة

5 - أتلتيكو مدريد 18 نقطة

6- باير ليفركوزن 16 نقطة

7 - ليل 16 نقطة

8 - أستون فيلا 16 نقطة

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المتأهلون للملحق

9 - أتالانتا 15 نقطة

10 - بوروسيا دورتموند 15 نقطة

11 - ريال مدريد 15 نقطة

12- بايرن ميونخ 15 نقطة

13 - ميلان 15 نقطة

14 - آيندهوفن 14 نقطة

15 - باريس سان جيرمان 13 نقطة

16 - بنفيكا 13 نقطة

17 - موناكو 13 نقطة

18 - بريست 13 نقطة

19 - فينورد 13 نقطة

20 - يوفنتوس 12 نقطة

21 - سلتيك 12 نقطة

22 - مانشستر سيتي 11 نقطة

23 - سبورتنج لشبونة 11 نقطة

24 - كلوب بروج 11 نقطة

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المودعون

25 - دينامو زغرب 11 نقطة

26 - شتوتجارت 10 نقاط

27 - شاختار 7 نقاط

28 - بولونيا 6 نقاط

29 - النجم الأحمر 6 نقاط

30 - شتورم جراتس 6 نقاط

31 - سبارتا براج 4 نقاط

32 - لايبزيج 3 نقاط

33 - جيرونا 3 نقاط

34 - سالزبورج 3 نقاط

35 - سلوفان براتسلافيا صفر

36 - يونج بويز صفر.