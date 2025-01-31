بهدف الترند.. أمن الفيوم ينفي سقوط تشكيل عصابي لسرقة البط ووالرومي

نفى مصدر أمني بمحافظة الفيوم، ما تداولته صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وقوع تشكيل عصابي تخصص في سرقة البط والوز والرومي بمركز سنورس، واعتبر أن ما تداولته الصفحات ما هو إلا فبركة تهدف إلى تحقيق ترند.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورًا عن وقوع تشكيل عصابي يعتبر الأول من نوعه تخصص في سرقة الطيور، باعتبار أن الفيوم إحدى المحافظات الشهير بإنتاج الكتاكيت، وخصص المنشور البط والديك الرومي باعتبارها الأغلى سعرًا بين كل الطيور المتاحة للطعام.

وأكد المصدر أنه جار الآن البحث عن مروج الشائعة باعتبار أنه من الأخبار التي تثير الذعر بين المواطنين خاصة أن الفيوم من القرى الريفية، وتنشر تربية الطيور بين أهالي القرى، وهي بمثابة مصدر دخل رئيسي لبعض الأسر الريفية.

ولفت إلى أن انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة يشكل خطرًا على أمن المواطن البسيط الذي يصدق الشائعات طالما ترددت من أكثر من مصدر.