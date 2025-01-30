كريستيانو رونالدو يبدع في فوز النصر على الرائد بالدوري السعودي

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقاد فريقه النصر للفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر ضد الرائد، وخاض المباراة كاملة، كما سجل هدفًا وصنع آخر، ليواصل هوايته المفضلة بمساهماته التهديفية.

رونالدو يسجل هدفه رقم 921 في مسيرته الكروية

قص رونالدو شريط أهداف المباراة في الدقيقة 35، بعدما وجه عرضية زميله مارسيلو بروزوفيتش في شباك الرائد.

ومع بداية الشوط الثاني، صنع رونالدو هدف النصر الثاني لزميله نواف بوشل في الدقيقة 47، قبل أن يسجل الجزائري أمير سعيود هدف الرائد الوحيد في اللقاء في الدقيقة 76.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو هذا الموسم في 17 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، سجل خلالها 15 هدفًا، كما صنع 3 أخرى.

بتلك النتيجة، ارتقى النصر مؤقتًا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.