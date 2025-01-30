أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إلفسبورج السويدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره إلفسبورج على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام إلفسبورج، رفقة البرازيلي ريتشارليسون، في ظل غياب دومينيك سولانكي للإصابة.

يتواجد توتنهام في المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة، بينما ياتي إلفسبورج في المركز الـ20 وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل توتنهام ضد إلفسبورج في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: براندون أوستن

خط الدفاع: بيدرو بورو - ميكي فان دي فان - بن دافيز - آرشي جراي

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - رودريجو بينتانكور - بابي سار

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ميكي مور.