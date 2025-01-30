تشكيل نيس لمواجهة بودو جليمت بالدوري الأوروبي.. موقف محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بودو جليمت النرويجي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، نظيره بودو جليمت على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم أساسيًَا في تشكيل نيس ضد بودو جليمت، ليشارك في مباراته الرابعة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس الفرنسي المركز الـ35 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطتين فقط، ليودع منافسات البطولة، بينما يأتي بودو جليمت في المركز العاشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل نيس ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: دوبيه

خط الدفاع: أنطوان ميندي - محمد عبد المنعم - ناندجو - بومبيتو - علي العابدي

خط الوسط: بدر الدين بوعناني - سفيان ديوب - كمارا

وفي الهجوم: فارس بوسنينة - يوسوفا موكوكو.