وزارة الطيران المدني تكشف سبب تصاعد دخان بصالة السفر بمطار الأقصر

قالت وزارة الطيران المدني أنه في ضوء ما شهده مطار الأقصر الدولي مساء اليوم من تصاعد دخان بصالة السفر الدولي بالمطار بسبب حدوث ماس كهربائى في بطاريات منظم التيار الاحتياطى ،، قامت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والسلامة بالسيطرة على هذا الموقف دون حدوث أي إصابات أو تلفيات، وتم بسرعة عالية اتباع كافة التدابير الاحترازية اللازمة والمطبقة في مثل هذه الحالات الطارئة.



وأكدت أنه تم بشكل فوري وسريع إخلاء الصالة من الركاب ونقلهم إلى صالة أخرى لضمان سلامتهم حيث تم السيطرة على هذا الموقف العارض والإنتهاء من تداعياته وإخماد الدخان الناشب عنه وتطبيق كافة معايير السلامة والأمن المتبعة في هذا الشأن دون أى تأثير على العمليات التشغيليه داخل المطار وعوده الحركه بشكل طبيعى.



،وأوضحت الوزارة أنه جارى التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع هذا الحدث الطارئ.