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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد بتشكيل متوازن أمام ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستيوا بوخارست الروماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ستيوا بوخارست بملعب أرينا ناسيونالا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مانشستر يونايتد مباراته ضد ستيوا بوخارست بتشكيل متوازن، حيث دفع أموريم برباعي خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، توبي كولير، كوبي ماينو،  خلف المهاجم راسموس هويلوند.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ستيوا بوخارست في المركز الثامن وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ستيوا بوخارست

حراسة المرمى: ألتاي بايندير 

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز 

خط الوسط: ديوجو دالوت - توبي كولير - كوبي ماينو - تايرل مالاسيا 

وفي الهجوم: كريستيان إريكسن - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.

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