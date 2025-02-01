إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل

نستعرض عددا من توصيات 142 دولة لمصر بعد عرض تقريرها الرابع لعام 2024 في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025 ، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة،2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.



وجاءت معظم التوصيات مهتمة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها :ـ



- الاهتمام بتعليم الفتيات والفئات المهمشة .

- توفير مقومات ريادة الأعمال للنساء وخفض معدلات البطاله بينهن.

-اتخاذ التدابير التشريعيه الملائمه لمنع العنف ضد الأطفال فى الأسر والبيئات المدرسية .

-إعلان المدارس الآمنة.

- توفير المساحات الامنه للنساء فى أماكن العمل.



- إنشاء محاكم متخصصه للطفل وتجريم كافة اشكال العنف الإنساني.

-حماية حقوق الأقليات الدينية .



- التوقيع الكامل أو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .

-مواصلة الجهود لوصول النساء لمراكز صنع القرار .

- إيلاء الاهتمام والدعم اللازمين لبرامج تنظيم الأسرة .

- توفير موارد مالية للرعاية الصحية .

-رفع التضييق عن النشطاء ومدافعى حقوق الإنسان.

-عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين على الحدود .

- مراجعة التشريعات الخاصة بالمساواة فى بيئة العمل وتوفير بيئات آمنة للنساء

-اتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين الوطنية لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة .

-تعزيز حقوق النساء فى الصحة الإنجابية ووقف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى.

- مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بنسبة ١٠٠%بحلول ٢٠٣٠ .

- إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز.

- حماية المهاجرين واللاجئين.

- اعتماد تدابير لعدم التمييز ضد النساء .

- إنشاء الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر .

-تدابير لوقف العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى.



- التمثيل العادل للنساء فى مراكز صنع القرار .

- حظر زواج الأطفال.

- سن قانون يضمن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة

-التصدي للعنف على أساس الدين.

- إنفاذ تعليم خالى من التمييز .

-التوقيع على بروتوكول حقوق الطفل .

-إلغاء الأحكام التمييزية .

-تعزيز الإطار القانونى لحماية اللاجئين.



-تعزيز الجهود لوصول الأطفال للتعليم.

-تعزيز جهود وصول النساء لفرص العمل.

-نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية.

-النفاذ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والصحة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء .