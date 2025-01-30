أحمد الخطيب: جماعة الإخوان لا تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية

قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان سياسية تهدف إلى الوصول إلى السلطة منذ اللحظة الأولى، وهي بذرة خبيثة في الأساس، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تؤمن بالاغتيالات والانقلابات من أجل الوصول إلى السلطة.

وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية، وتؤمن بالفكرة الأممية، فتنظيم الإخوان كان يُريد أن يكون بديلاً لنظام الخلافة الإسلامية، وهدفه الاستراتيجي هو الوصول إلى الحكم.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان وصلت إلى السلطة في قطاع غزة عبر حركة حماس في 2007 عبر الانتخابات التشريعية، وبعد ذلك سيطرت على السلطة، وألقت بالمعارضة من أسطح المنازل.