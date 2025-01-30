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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار منزلين دون وقوع خسائر بشرية بأسيوط

بقرية العتامنة

انهيار عقار
انهيار عقار
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انهار منزلين مكونين من طابقين مساء اليوم الخميس بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط دون وقوع خسائر بشرية. تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزلين بقرية العتامنة .
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزلين مكونين من طابقين بالطوب اللبن واسقف من جريد ملك " عبده مرسى حسين " و"  نتعى احمد ابراهيم " خالين من السكان.
فرضت قوات الحماية المدنية والإنقاذ طوقان أمنيا بمحيط المنزلين ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

انهيار منزلين بأسيوط الحماية المدنية العتامنة