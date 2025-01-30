مصممو الأزياء ونجوم الموضة يرفعون شعار صنع فى مصر فى إنترناشونال فاشون أوورد

شهد عرض أزياء انترناشونال فاشون أوورد 2025 فى دورتة 12 حضور العديد من مصممى الأزياء ونجوم الموضة وعاشقى الازياء من مصر والدول العربية

شارك فى هذا الحدث عدد من مصممي الأزياء من داخل مصر وخارجها على رأسهم: سهام العربي، رانيا محسن، بسمه سليم، حنيين طاهر، أحمد رجب "مصر"، و مصممة الأزياء السعودية " رانيا رعد

و رفع المصممين المصريين شعار صنع فى مصر مؤكدين بذلك على اهمية الصناعة المصرية وتسليط الضوء على مكانة مصر البارزة فى عالم الازياء والموضة

حملت الدورة 12 من المهرجان اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إحياءً لذكراها وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالأناقة والإبداع، والتي تتسلم جائزتها ابنتها أميرة مختار

كرم المهرجان برئاسة الاعلامى احمد عليوة مجموعة من نجوم الفن وعلى رأسهم: ساموزين، لقاء الخميسي، راندا عبد السلام، والإعلامية سهام صالح.