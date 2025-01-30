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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

مصممو الأزياء ونجوم الموضة يرفعون شعار صنع فى مصر فى إنترناشونال فاشون أوورد

انترناشونال فاشون
انترناشونال فاشون اوورد 2025
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شهد عرض أزياء انترناشونال فاشون أوورد 2025  فى دورتة 12 حضور العديد من مصممى الأزياء ونجوم الموضة وعاشقى الازياء من  مصر والدول العربية  

 شارك فى هذا الحدث  عدد من مصممي الأزياء من داخل مصر وخارجها على رأسهم: سهام العربي، رانيا محسن، بسمه سليم، حنيين طاهر، أحمد رجب "مصر"،  و مصممة الأزياء السعودية " رانيا رعد

و رفع المصممين المصريين شعار صنع فى مصر مؤكدين بذلك على اهمية الصناعة المصرية وتسليط الضوء على مكانة مصر البارزة  فى عالم الازياء والموضة

حملت الدورة 12 من المهرجان اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إحياءً لذكراها وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالأناقة والإبداع، والتي تتسلم جائزتها ابنتها أميرة مختار

كرم المهرجان برئاسة الاعلامى  احمد عليوة  مجموعة من نجوم الفن وعلى رأسهم: ساموزين، لقاء الخميسي، راندا عبد السلام، والإعلامية سهام صالح.

انترناشونال فاشون اوورد 2025 مصممو الأزياء