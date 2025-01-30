أشرف بن شرقي سادس مغربي يرتدي قميص الأهلي

أصبح أشرف بن شرقي هو سادس لاعب مغربي يرتدي قميص النادي الأهلي عبر التاريخ، بعدم وقع رسميا على عقود الانتقال للمارد الأحمر لمدة موسمين ونصف الموسم.

وهناك خمسة لاعبين مغاربة سبق لهم ارتداء قميص النادي الأهلي، وهم وليد أزارو وبدر بانون ويحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.

وأعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، ويبدأ العقد من شهر يناير الجاري وينتهي في صيف 2027.

ويحصل أشرف بن شرقي مع الأهلي في الموسم الواحد على مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار يحصل عليهم بالجنيه المصري.

كان أشرف بن شرقي وصل القاهرة صباح أمس، وقام بالتوقيع على عقود الانتقال للمارد الأحمر، قبل أن يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة قبل قليل

وكان الريان القطري أعلن صباح أمس فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب في ذلك، ليصبح لاعب الزمالك السابق لاعبا في نادي القرن الأفريقي في صفقة جماهيرية وفنية مدوية.